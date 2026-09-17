La confianza del consumidor subió 2,4% en septiembre

El Índice de Confianza del Consumidor elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella subió 2,4% en septiembre respecto de agosto y alcanzó los 41,2 puntos.

La medición interrumpió dos meses consecutivos de caídas tras una encuesta realizada por Poliarquía Consultores.

El avance respondió a la mejora en la percepción de la situación personal. En el interior del país el indicador creció 5,23% y en el Gran Buenos Aires subió 3,33%, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires bajó 6,78%.

Los hogares de menores ingresos registraron un aumento de 12,33% impulsados por el empleo informal y asignaciones.

La intención de comprar bienes durables cayó 3,4% debido a las altas tasas de interés.