La Conmebol celebra pase de Argentina a la final y pide “traer la Copa de nuevo a casa”

El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, celebró este miércoles el pase de Argentina a la final de la Copa del Mundo 2026 del próximo domingo, ante España, al tiempo que pidió al seleccionado Albiceleste, campeón defensor, traer el trofeo “de nuevo a casa”.

“¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Sudamérica! Otra final, vamos por la copa otra vez. Fútbol, actitud y un equipo que siempre cree en grande. Felicitaciones por otro triunfo histórico y por representar a toda Sudamérica. El domingo, a traer la copa de nuevo a casa”, indicó Domínguez en su cuenta en la red social X.

Argentina avanzó a la final del Mundial 2026 tras vencer este miércoles en la semifinal al combinado de Inglaterra por 1-2 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, que tiene aforo para 68.239 espectadores.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni remontó en este partido el gol de inicial del inglés Anthony Gordon a los 55 minutos, gracias a las dianas del volante del Chelsea Enzo Fernández en el minuto 85 y del delantero Lautaro Martínez en el tercer minuto añadido al segundo tiempo.

Con el resultado, Argentina obtuvo el último billete al partido final de este domingo, donde le esperaba desde ayer la España de ‘Rodri’, Dani Olmo y Lamine Yamal, que se impuso en la otra semifinal por 2-0 a Francia.

Por su parte, Inglaterra se verá las caras con la selección gala el sábado en el partido por el tercer puesto. (EFE)