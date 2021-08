La dura revelación de Guido Pella: “Pensé en retirarme del tenis”

El bahiense Guido Pella continúa con su buena faena en el Masters 1000 de Cincinnati, luego de vencer en sets corridos al italiano Fabio Fognini. La felicidad por el gran momento se apoderó de él, pero también supo reconocer, en rueda de prensa, la dura etapa que tuvo que atravesar.

El domingo, el tenista argentino había derrotado al belga David Goffin también en dos parciales y pudo cortar con una mala racha de 77 días sin ver una victoria. Luego de aquel valioso triunfo que lo depositó en segunda ronda, el nacido en Bahía Blanca había dicho: “Hoy me volvieron las sensaciones buenas. Dejé de ser un ex jugador y siento que estoy capacitado para luchar. Fue un partido muy importante para sacar un par de fantasmas que me venían rondando en la cabeza”

Este segundo triunfo consecutivo alimenta aún más las esperanzas de Pella, que en esta oportunidad confesó: “Después de Wimbledon no sabía si iba a seguir jugando al tenis. Mi entrenador me hizo ver que todavía tengo nafta en el tanque”. A su vez, detalló: “La pasé mal. Cuando vuelvo de Wimbledon y hago el cambio de equipo me costó entrenar… En Argentina no tenemos pelotas, es difícil conseguir canchas, se hace difícil la logística. Pero me dije ‘dejá de joder, entrená como se debe y a disfrutar’”

Cabe destacar que además no ganaba dos duelos seguidos desde el Autralian Open 2020. Ahora, por los octavos de final tendrá que enfrentar al Nº5 del mundo, Alexander Zverev, a quien ya midió en dos oportunidades y perdió en ambas sin ganar un solo set.

EL SUEÑO DE VOLVER A GANAR LA DAVIS

Pella pasó a la historia grande del tenis argentino cuando se proclamó campeón de la Copa Davis 2016, de la mano de Del Potro, Mayer y Delbonis. Ante las chances de volver a disputarla, señaló: “Va a depender mucho de lo que digan los capitanes. Con Gastón (Gaudio) no hablo hace muchísimo. Es difícil que pueda viajar por las restricciones. Al Us Open no lo dejan ir porque no hay credenciales. Calculo que en las próximas semanas tendremos más novedades, pero por ahora no puedo decir más nada“.

Comentarios

comentarios