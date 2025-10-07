La fiscalía pidió 35 años de prisión para un hombre acusado de abusar de una niña

Luego de realizarse ayer la jornada de debate con los testimonios previstos por las partes en torno a los abusos sexuales que sufriera una niña durante gran parte de su infancia y adolescencia en manos de la pareja de su madre, la fiscalía solicitó la pena de 35 años de prisión.

Según la causa, investigada por el fiscal Marcelo Romero Jardín, los hechos se produjeron entre 2012 y el 2 de febrero de 2019, en diversas circunstancias en las que el hombre se quedaba al cuidado de la víctima y la sometía a distintas situaciones abusivas desde sus 6 años.

Cuando la pequeña cumplió 10 años- y hasta los 12- comenzó a accederla de manera carnal en forma reiterada y bajo amenazas de que si contaba lo sucedido la mataría a ella y a su madre.

Todos los hechos ocurrieron dentro de la vivienda que la familia compartía en la localidad de Sierra de la Ventana.

El hombre llegó a juicio acusado de los delito de abuso sexual gravemente ultrajante reiterado y abuso sexual con acceso carnal reiterado en concurso real de delitos.

El fallo del juez Eugenio Casas, integrante del Tribunal en lo Criminal Nº 2, se dará a conocer el próximo lunes, a las 12.