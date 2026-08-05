La hermana de Fernando Gismondi: “Mi cuñada y mis sobrinos son lo único que nos queda de él”

Leticia, la hermana de Fernando Gismondi, el bahiense que murió en un choque frontal en Las Flores, habló por DE LA BAHÍA y sostuvo que “los testigos dijeron que fue impresionante lo que vieron”.

“Es un milagro que mi cuñada y mis sobrinitos estén con vida”, señaló la familiar.

Sobre el estado de salud de su cuñada y sobrinos, Leticia mencionó que “después de pasar por tanta tristeza, ahora la familia está enfocada en su recuperación”.

“Son lo único que nos queda de Fer. Mi cuñada y mi sobrina están en terapia, mientras que mi sobrinito por suerte ya está dado de alta y se encuentra con sus abuelos”, detalló.

Leticia se emocionó al recordar a su hermano y afirmó que “era una persona muy querida que se desvivía por sus hijos”.

Por último, se refirió a Tiziano Cristian Forti, el conductor de la camioneta involucrada en el choque, y afirmó que “la indiferencia no fue solo de él, sino también de su familia, y eso duele”.