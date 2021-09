La hija de Eduardo Fort le respondió a Rocío Marengo

Tras que la rubia explotara en ShowMatch contra su pareja y mencionara a sus hijos, Macarena publicó un sugerente mensaje. Miralo.

Rocío Marengo protagonizó todo un escándalo en la gala de “La academia”, en ShowMatch cuando explotó contra su novio Eduardo Fort por la falta de apoyo a su carrera.

“La verdad que estoy hace ocho años en pareja y también estoy colapsada de estar remando, tratando de salvar una relación. Está todo bien, pero estoy hace ocho años acompañando y no es capaz de venir a acompañarme”, dijo la rubia al borde de las lágrimas.

“Estoy harta, repodrida, ocho años estoy al lado de él bancando a la ex que me salió a putear por todos lados, a tratarme de prostituta. Soy su mujer hace ocho años y no es capaz de venir a bancarme. Que le da vergüenza, me mintió, me dijo que porque no tenía la vacuna no iba a venir, se fue a Estados Unidos un mes a rascarse las pelotas, a darse ,la vacuna y no es capaz de venir”, siguió Marengo sobre las excusas de su pareja.

“Vengo cargando una mochila, y su toda familia me ama. Me gané el cariño de sus hijos, Vos, Marcelo, sabés lo que es una familia ensamblada, lo que significa que los chicos me aceptaron, y las cosas hermosas que viví. Pero él, como hombre, se tiene que poner los pantalones”, sumó.

Es cierto que Rocío tiene, o tenía, buena onda con los hijos del empresario. Con Macarena siempre hubo intercambios positivos en las redes.

Pero anoche, tras el estallido, Maca publicó un sugerente mensaje que habría sido para la rubia.

“No le temo al enemigo que me ataca, sino al falso amigo que me abraza”, dice el cartel que colgó la joven tras el episodio “épico” de Marengo en televisión.

