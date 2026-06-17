La Selección argentina ya piensa en el próximo partido

El debut de Argentina en la Copa del Mundo quedó atrás. La Albiceleste volvió a trabajar este miércoles ya pensando en su próximo duelo.

Austria será su rival el próximo 22 de junio en un partido que pondrá cara a cara a las dos selecciones que se estrenaron con victoria en un grupo J que mira de reojo la próxima ronda.

El ganador sabe que se medirá con el segundo del grupo que integran España, Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. Quien acabe segundo enfrentará al primero de esa zona.

Cerca del mediodía y con una sensación térmica alta, la Albiceleste saltó al campo de juego para continuar con su preparación.

Muy cerca de ahí, los periodistas que acudieron al lugar hablaban mayoritariamente de un tema: la histórica actuación de Lionel Messi en el 3-0 ante Argelia.

Veinte años después de su primer gol mundialista, el número 10 se estrenó con un triplete que lo convirtió en el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo.

Esto no pasó por alto para el mundo del fútbol y llevó a que reconocidas figuras mundiales como Thierry Henry, Ronaldo o Wayne Rooney hablaran maravillas sobre su actuación.

También sus compañeros y el seleccionador Lionel Scaloni, quien aseguró que el número 10 será “el mejor de la historia por siempre” ya que será muy difícil que lo puedan igualar.

En el campo de entrenamiento, tres futbolistas se adelantaron y comenzaron a jugar con el balón dentro del campo de juego. Poco después se sumaron sus compañeros.

Quienes trabajaron allí haciendo diferentes ejercicios bajo la atenta mirada del cuerpo técnico fueron los que no sumaron minutos en el primer encuentro junto con quienes ingresaron desde el banquillo.

El que en principio no estuvo fue el lateral Nicolás Tagliafico, que se perdió el primer partido de la Copa del Mundo y su lugar fue ocupado por Facundo Medina.

En un costado del campo se pudo ver a Leo Messi dialogando con Rodrigo de Paul, su compañero en el Inter Miami. Ambos fueron titulares este martes, aunque el centrocampista completó los 90 minutos y el capitán dejó la cancha a los 80.

Argentina continuará trabajando esta semana en Kansas City y el fin de semana se trasladará a Dallas para medirse allí con Austria, que se estrenó con victoria por 3-1 frente a Jordania.

La defensora del título dio un certero golpe en su estreno y dejó claro que es una de las favoritas a quedarse con el trofeo.

Lionel Messi selló una actuación histórica de la que todo el mundo continúa hablando, mientras la selección ya piensa en su próximo partido.

“Muchachos / ahora nos volvimos a ilusionar”, volvió a sonar en las tribunas repletas de hinchas argentinos que sueñan con llevarse nuevamente la copa a casa y que muchos ya comenzaron a recorren los más de 700 kilómetros que hay hasta Dallas para seguir alentando a la ‘Scaloneta’. (EFE)