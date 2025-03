“La Universidad del Sur sigue consolidándose como una de las mejores del país”

El rector de la Universidad del Sur, Daniel Vega, y la vicerrectora, Andrea Castellano, presentaron el informe anual de su gestión al frente del rectorado por el año 2024 a la Asamblea Universitaria.

Al iniciar destacaron que en ese ciclo “el sistema universitario fue objeto de cuestionamientos reiterados por parte del Gobierno nacional que apuntaron a desacreditar sus logros y a generar sospechas respecto del destino de los fondos asignados”.

“Fue un año de reclamo permanente y de defensa de la universidad pública, que fue acompañado masivamente por la sociedad en su conjunto. Muestra clara de ello fueron las Marchas Federales Universitarias del 23 de abril y del 2 de octubre”, señalaron.

En su exposición, que duró cerca de una hora, abordaron 10 tópicos: “Aspectos presupuestarios”; “Gestión académica de grado y postgrado”; “Gestión en ciencia, tecnología y vinculación tecnológica”; “Gestión en bienestar universitario”, y “Gestión de la cultura y la extensión universitaria”. También en “Gestión de las relaciones institucionales”, “Planeamiento e internacionalización”; “Gestión en derechos humanos”; “Funcionamiento del Consejo Superior Universitario”; “Gestión de personal” y “Gestión de la infraestructura y servicios”.

Señalaron que la Universidad del Sur funcionó con 58.776 millones de pesos y que se destacaron “las dificultades que generó la diferencia entre los fondos asignados y la inflación acumulada, así como y la pérdida de poder adquisitivo de docentes y no docentes, entre otros aspectos”.

Como contrapartida, se valoró el compromiso de toda la comunidad universitaria para la discusión de los nuevos presupuestos y el funcionamiento de la Universidad en un contexto de ajuste de la inversión y de pérdida salarial.

Al cerrar, remarcaron: “queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a toda la comunidad universitaria. Gracias a su esfuerzo y compromiso permanente, nuestra Universidad sigue consolidándose como una de las mejores del país”.

“Somos conscientes de que atravesamos un momento crítico para el sistema educativo nacional. No obstante, esta no es la primera crisis ni será la última. Hemos superado desafíos previos con resiliencia, trabajo y creatividad, y este contexto sigue siendo un llamado a redoblar esfuerzos para demostrar que la educación no es un gasto, sino una inversión clave para el futuro del país; y, parafraseando a Bernardo Houssay, debemos seguir demostrando que la argentina es un país demasiado pobre para darse el lujo de no invertir en educación de calidad”, concluyeron.