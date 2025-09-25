jueves, septiembre 25, 2025
Licencia de conducir: suspensión momentánea de trámites

De La Bahía Noticias

Debido a inconvenientes en el sistema CENAT (Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito), se encuentran momentáneamente suspendidos los trámites de obtención, renovación y de la Licencia Nacional de Conducir, informó el municipio de Bahía Blanca.

Asimismo, los turnos otorgados para estas gestiones están siendo reprogramados.

No obstante, quienes hayan efectuado el correspondiente trámite cuentan con la posibilidad de aguardar la solución de este inconveniente en las oficinas ubicadas en el Paseo del Sol, hasta las cuatro de la tarde.

El gobierno local señaló que este sistema no depende del municipio que se ha elevado el reclamo pertinente para que en la brevedad vuelva a estar operativo.

