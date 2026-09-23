Liga de Naciones: Zidane, Klopp, Xavi, Cristiano, Modric, Kane y Haaland desafían a España

La selección española asume la condición de favorita en la Liga de Naciones 2026-27, en la que la Francia de Zinedine Zidane, la Alemania de Jurgen Klopp, los Países Bajos de Xavi Hernández, la Portugal de Cristiano Ronaldo, la Inglaterra de Harry Kane y la Croacia de Luka Modric o la Noruega de Erling Haaland desafían a la vigente campeona del mundo.

España se ve las caras en la primera fase con Inglaterra, Croacia y República Checa, que ha dado el mando de su selección al entrenador español Santi Denia, campeón olímpico en París 2024 con su país; Francia, con la nueva era Zidane, compite en su cuarteto con Italia, Bélgica y Turquía; Portugal, aún vigente Cristiano Ronaldo, se mide a Noruega, Dinamarca y Gales; y Alemania y Países Bajos se enfrentan entre sí, además de a Serbia y Grecia. Cuatro jornadas se disputan ahora. Las dos últimas se concentran en el mes de noviembre.

El equipo de Luis de la Fuente, Lamine Yamal o Rodrigo Hernández, entre muchas otras figuras mundiales, es el rival a batir. Porque es la campeona del mundo y de Europa, pero también porque ha alcanzado cada una de las tres últimas finales del torneo, dos perdidas (en 2020-21 ante Francia y en 2024-25 ante Portugal) y una ganada, en 2022-23 frente a Croacia en los penaltis, con Luis de la Fuente ya como seleccionador español. Su primer éxito. Después llegó la Eurocopa y el Mundial. No se conforma. Cada torneo, es una reválida.

Inglaterra es su oponente más inquietante en el grupo. El conjunto de Thomas Tuchel, superviviente pese al fiasco de la semifinal contra Argentina que lo señaló de forma inequívoca, es además el principio de todo para España en esta Liga de Naciones. Harry Kane es su líder ofensivo, secundado por Jude Bellingham, Bukayo Saka o Anthony Gordon, mientras lamenta las bajas de Declan Rice, Cole Palmer, Kobbie Mainoo o Marcus Rashford.

Croacia, con Luka Modric de nuevo como emblema y figura, y República Checa, que entrega su nuevo proyecto a Santi Denia, completan el grupo A3. Los dos primeros de cada grupo entran en los cuartos de final, que se disputarán ya en 2027 a doble partido para configurar la trepidante y decisiva Final a Cuatro, con cada duelo a único encuentro para revelar el campeón.

La última vencedora fue Portugal, más certera en la tanda de penaltis que España, que, sin embargo, la eliminó en los octavos de final del Mundial 2026. No se retira Cristiano Ronaldo, eterno con la selección lusa, aún vigente a sus 41 años y dentro de la convocatoria en la nueva etapa que supone Jorge Jesús, sustituto de Roberto Martínez.

También figuran Nuno Mendes (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bernardo Silva (Real Madrid), João Félix (Al Nassr), Rafael Leão (Galatasaray)… Sus rivales de grupo son Noruega, con Erling Haaland y el aval de sus actuaciones mundialistas; Dinamarca, pendiente de recuperar el lugar perdido, fuera incluso del Mundial, y Gales. Portugal es la favorita.

También lo es Francia en el grupo A1, en el estreno de su nuevo técnico: Zinedine Zidane, el recambio más esperado y natural al histórico Didier Deschamps, 14 años después. Otra leyenda ‘bleu’ para ponerse al mando de un grupo fantástico de grandes futbolistas, sobre todo en ataque, que lideran Kylian Mbappé, Michael Olise, Rayan Cherki, Desiré Doué, Bradley Barcola, u Ousmane Dembélé y a la que vuelve Eduardo Camavinga, fuera del Mundial.

Su debut es este viernes contra Turquía en Izmit. Después, se medirá a Bélgica en Bruselas (también la recibirá el 5 octubre en Saint Denis), con cambio de técnico también por la llegada de Mark Van Bommel para reemplazar a Rudi García y sin Thibaut Courtois, pero con la permanencia tanto de Kevin de Bruyne como Romelu Lukaku.

Y, entre ambos duelos, jugará contra la nueva Italia de Roberto Mancini, el elegido por la federación entre los últimos conflictos y la necesidad de reencontrarse con su pasado más glorioso, a años luz de su presente.

Jurgen Klopp y Xavi Hernández también tienen ese desafío por delante, al frente de Alemania y Países Bajos, respectivamente, enfrentadas con la historia y entre sí en el grupo A2, que comparten tanto con Grecia como con Serbia. Todo lo que no sea la clasificación para cuartos del conjunto germano y el neerlandés sonará a fiasco de sus nuevos seleccionadores. Hay presión. Ambas, además, empiezan con un duelo directo en terreno de la ‘oranje’. (EFE)