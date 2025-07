Liga del Sur: así quedaron las tablas de posiciones tras la fecha 12 del Torneo Apertura

La Liga del Sur oficializó las tablas de posiciones en primera división, finalizada la jornada 12 del Torneo Apertura de Primera A y Primera B, y confirmó la próxima fecha.

Próxima jornada – Fecha 13

Carlos “Caruso” González

Libertad vs. Liniers.

Bella Vista vs. Sporting.

San Francisco vs. Villa Mitre.

Huracán vs. Olimpo.

Oscar “Chirola” Mambreani

Dublin vs. Comercial.

Sansinena vs. Pacífico (BB).

Rosario PB vs. La Armonía.

Pacífico (C) vs. Tiro Federal.