La Liga del Sur oficializó las tablas de posiciones finalizada la fecha 13 del Torneo Único de Primera A y Primera B del fútbol femenino.

PRÓXIMA FECHA:

Primera A

Bella Vista Vs Tiro Federal.

Libertad Vs La Armonía.

Villa Mitre Vs Sansinena.

STMBB Vs SPQIPYA.

Primera B

Olimpo Vs Estrella de Oro.

Rosario PB Vs Liniers.

Sporting Vs AEC.

San Francisco Vs Pacífico C.

Huracán Vs Pacífico BB.