viernes, agosto 8, 2025
Liga del Sur: los árbitros del fin de semana en el fútbol mayor

De La Bahía Noticias

La Liga del Sur confirmó los árbitros del fin de semana en el fútbol mayor.

Primera División A

Libertad Vs Villa Mitre
Árbitro: Javier Tamaro

Bella Vista Vs Olimpo
Árbitro: Julian Hourticolou

San Francisco Vs Huracán
Árbitro: Facundo Altuna

Sporting Vs Liniers
Árbitro: Daniel Méndez

Primera División B

Sansinena Vs La Armonía
Árbitro: Ariel Banegas

Pacífico C Vs Rosario PB
Árbitro: Lucas González

Pacífico BB Vs Comercial
Árbitro: Raúl Kerman

Dublin Vs Tiro Federal
Árbitro: Gabriel González

