Liga del Sur: los árbitros del fin de semana en el fútbol mayor
La Liga del Sur confirmó los árbitros del fin de semana en el fútbol mayor.
Primera División A
Libertad Vs Villa Mitre
Árbitro: Javier Tamaro
Bella Vista Vs Olimpo
Árbitro: Julian Hourticolou
San Francisco Vs Huracán
Árbitro: Facundo Altuna
Sporting Vs Liniers
Árbitro: Daniel Méndez
Primera División B
Sansinena Vs La Armonía
Árbitro: Ariel Banegas
Pacífico C Vs Rosario PB
Árbitro: Lucas González
Pacífico BB Vs Comercial
Árbitro: Raúl Kerman
Dublin Vs Tiro Federal
Árbitro: Gabriel González
Comentarios