Liga del Sur: Tiro Federal se consagró campeón en Tercera B

Tiro Federal gritó campeón al vencer a La Armonía en la Final Extra del Torneo Clausura de Tercera B, disputada en el estadio Onofre Pirrone.

El aurivioleta se impuso 1 a 0 gracias al gol de Francisco Centeno, resultado que le permitió quedarse con el título del segundo certamen del año.

Con este triunfo, el equipo dirigido por Gonzalo Sardi repitió lo hecho en el Torneo Apertura y se coronó también campeón de la temporada, completando un gran año futbolístico.

MÁS INFORMACIÓN: Libertad se quedó con el Torneo Clausura de Reserva

Bella Vista y Sansinena, frente a frente por un lugar en la final anual del Fútbol Senior

La reconstrucción del canal Maldonado sumará nuevos espacios públicos