Línea 319: denuncian cambios no informados en los horarios de salidas, entre otros problemas

Adrián es usuario de la línea 319 y relató los problemas que atraviesan a diario al viajar entre Bahía Blanca y Punta Alta.

Los reclamos que se registran se vinculan a demoras con los horarios de salidas de las terminales y paradas, las condiciones de las unidades, malos tratos hacia usuarios y la reiterada falta de control de entes y organismos provinciales.

“Cuando fui a preguntar la persona de la ventanilla, me discutía y me decía que ‘lo que vale es el horario del listado exhibido en la oficina’, ubicada en la terminal. De hecho le pedí el libro de quejas y perdí el micro porque me daba mal el horario en ventanilla y el empleado me discutía que las unidades salen según el horario reflejado allí”, describió el usuario a El Rosalenio.

Adrián utiliza la conexión todos los días desde la terminal puntaltense y se dirige hasta la zona del Parque en Bahía Blanca – de donde sale el recorrido hacia Punta Alta-. Tiene un gasto diario de poco más de 400 pesos, por lo que viajando días hábiles durante un mes tiene un gasto inversión de alrededor de 8 mil pesos.

