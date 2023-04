Lionel Scaloni y una nueva medalla: “Acá me ves, deshidratado, pero valió la pena”

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, participó de la Mallorca 312 Ok Mobility, tradicional prueba de la ciudad que contó con la presencia de casi 10 mil ciclistas y que fue segunda participación consecutiva.

“Acá me ves, deshidratado, pero valió la pena. Volví a hacer la misma ruta que el año pasado y más o menos igual, la misma media, y contento de haber terminado”, contó el técnico de la Selección Argentina luego de recorrer los 167 kilómetros.

El oriundo de Pujato, que actualmente vive en la ciudad española de Mallorca, necesitó 5 horas, 8 minutos y 32 segundos para completar la prueba, en la que luego de recibir la medalla por finalizar la misma, reconoció: “Me han ayudado los últimos 40 kilómetros que ya no podía más, pero es un placer”.

“Al no haber coches, nosotros conocemos bien las carreteras cuando están los coches es diferente. Acá podés cortar las curvas y disfrutar mucho mejor de la bicicleta… Me hace bien que vayamos hablando, se hace más ameno, se hace mejor. El año fue más tranquilo, no me conocían tanto, pero este año disfruté más, la verdad”, contó Scaloni.

Este fue la décimo tercera edición de la tradicional prueba de Mallorca 312 Ok Mobility que se corre en las rutas de la ciudad y la segunda experiencia para el creador de la “Scaloneta” que se consagró campeón del mundo en Qatar 2022. Además fue uno de los 8 mil ciclistas que formaron parte de la competencia.

La competencia tiene tres distancias para correr: los 167 kilómetros que eligió el entrenador de la Selección nacional, el segunda trazado es de 225 km y el más exigente, de 312 km. (NA).

