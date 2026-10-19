Llega la Semana del Folklore a Bahía Blanca

Con diversas propuestas artísticas, del martes 27 de octubre al domingo 1º de noviembre se llevará a cabo la “Semana del Folklore en Bahía Blanca”.

La presentación de las actividades tuvo lugar esta mañana en el Salón Héroes de Malvinas, con la presencia de la titular del Instituto Cultural, Natalia Martirena.

En referencia a este evento, Gustavo Kamerbeek, subsecretario de Cultura, indicó que esta propuesta “viene a completar las tres semanas programadas para este año. Ya tuvo lugar la del tango y la del jazz, con la misma impronta: mostrar grupos con trayectoria, grupos jóvenes, variado, el estilo más variado de nuestro folklore”.

Asimismo afirmó que “el miércoles 28 se le hará un reconocimiento por su trayectoria al profesor Jorge Gestoso, gestor del Centro Municipal de Estudios Folclóricos de Bahía Blanca, y a su compañera Elba Bruno”.

Juan Wehinger, uno de los integrantes de Terral, grupo que realiza interpretación de música andina y raíces folklóricas latinoamericanas, dijo que “estamos muy orgullosos de ser parte de este encuentro. Es muy importante poder mantener toda la cultura y toda la música y la tradición de nuestro país, de nuestro continente”.

En tanto Miguel Tramontana y Daniel García, miembros del Grupo Vocal Raíces, coincidieron en afirmar que “esta actividad nos posibilitará mostrar la música nuestra, que es netamente vocal con acompañamiento de bombo y guitarra. Es algo que nosotros hacemos hace 27 años y hemos estado participando del Encuentro Nacional de Grupos Vocales representando durante tantos años a la ciudad de Bahía Blanca”.

Finalmente, Ailén Medel y Ezequiel Ruiz, pareja de baile de Huella Sureña, agradecieron la presencia de su agrupación porque “cuenta con más de cinco décadas de vigencia en la cultura bahiense” y adelantaron que tienen previsto exhibir un cuadro estilizado.

Cronograma:

*Martes 27

20.30 hs: presentación de Vocal Raíces (con casi 30 años de trayectoria en folklore y tango argentino) en el auditorio Luis Caronti de la Biblioteca Rivadavia (Colón 31, primer piso). Entrada gratuita.

*Miércoles 28

-De 18 a 20.30 hs: Taller de Iniciación a los Aerófonos Andinos Sudamericanos dictado por el profesor Mauro Ciavattini en la Asociación Bernardino Rivadavia (para tocar sikus, quenas y tarkas). Participa el Centro Municipal de Estudios Folklóricos.

-20.30 hs: Mil Puentes Dúo – Josefina Queirolo y danzas a cargo del Centro Municipal de Estudios Folklóricos de Bahía Blanca en el auditorio Luis Caronti de la Biblioteca Rivadavia (Colón 31, primer piso). Entrada gratuita.

*Jueves 29

-De 18 a 20.30 hs: Taller de Iniciación a los Aerófonos Andinos Sudamericanos dictado por el profesor Mauro Ciavattini en la Asociación Bernardino Rivadavia (para tocar sikus, quenas y tarkas). Participa el Centro Municipal de Estudios Folklóricos.

-20.30: espectáculo “Huella de nuestra tierra” en el auditorio Luis Caronti de la Biblioteca Rivadavia (Colón 31, primer piso). Entrada gratuita.

*Viernes 30

20.30 hs: Concierto Sinfónico a cargo de la Orquesta Sinfónica Provincial de Bahía Blanca (con la dirección invitada de la Maestra Alicia Pouzo, obras de Alberto Williams, Jorge Cumbo con el solista Mauro Ciavattini en quena, y estrenos del Concurso Marta Lambertini) en el Gran Plaza Teatro (Alsina 170). Actividad arancelada.

*Sábado 31

20.30 hs: presentación de Mauro Ciavattini, grupo Terral, y de los malambistas Leo Sisti y Luis Chaile en el auditorio Luis Caronti de la Biblioteca Rivadavia (Colón 31, primer piso). Entrada gratuita.

*Domingo 1º

20.30: cierre con la presentación de Esa Fulanita en el auditorio Luis Caronti de la Biblioteca Rivadavia (Colón 31, primer piso). Entrada gratuita.