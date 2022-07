“Lo que quiero es que esa persona no salga más”, dijo la mamá de la chica baleada en una fiesta

La madre de la joven de 20 años asesinada de dos balazos durante una fiesta dijo hoy que espera que el policía detenido como acusado de haber efectuado los disparos tras ser echado del lugar por estar ebrio “no salga más” de la cárcel y que “se haga justicia”.

Rocío, madre de Agustina Galarza (20), recordó que su hija era la primera vez que salía después de mucho tiempo, ya que se había separado y estaba “sufriendo de amor”, y esa noche le dijo a su hermana y a otras chicas que también participaba de la fiesta que estaba “feliz”.

“Mi hija trabajaba en un bar hace rato y, con mi otra hija de 19, se fue desde el trabajo a esa casa donde había un after. Mis hijas fueron con su grupo de amigas, Agustina hace rato que no estaba saliendo, del boliche venía a casa, siempre volvían juntas las dos”, dijo la madre de la víctima entre lágrimas.

Rocío manifestó que según le contó su otra hija, en un momento hubo una discusión entre unas personas y otros chicos que estaban en la fiesta y que a los primeros los sacan a la calle y cierran el portón.

“Mis hijas quedan adentro de la casa, estas personas se van y vuelven y empiezan a disparar. Mi hija me dice ‘mami, cuando se escuchaban las balas Agustina me sacó del brazo y cuando me doy vuelta se desplomó”, añadió la mujer en diálogo con el canal Todo Noticias.

“Mataron a mi hija de 20 años, me sacó a mi hija, no puede ser que un policía haga esas cosas”, manifestó la mujer con la voz quebrada al referirse al efectivo Rodrigo Jorge Delgado (32), detenido por el homicidio.

“Quiero que se haga justicia, que esa persona pague porque no me va a devolver a mi hija, que se pudra en la cárcel”, dijo Rocío en diálogo con medios bahienses.

“Era una chica que no tenía maldad con nadie, no entiendo, todavía no caigo al ver su cama, su ropa, sus cosas, me sacaron un pedazo de mí”, concluyó la mujer, madre de otros tres hijos.

Con información de la agencia Télam

Comentarios

comentarios