Los cuerpos de otros dos rehenes devueltos por Hamás ya están en poder de Israel

El ejército israelí confirma haber recibido los restos mortales de dos rehenes más, cuya identidad será verificada por el Instituto Nacional de Medicina Forense.

Si se verifica que los restos se corresponden con alguno de los 21 cuerpos que continuaban en Gaza, Hamás habrá entregado hasta el momento nueve cadáveres de cautivos; todos los que asegura que ha sido capaz de preservar tras dos años de ofensiva bélica y una destrucción generalizada del enclave palestino.

Antes de estos dos cuerpos, Hamás había entregado a Israel ocho cadáveres. Pero uno de ellos fue identificado en Israel no como un cautivo, sino como un residente gazatí, de quien Hamás sospechaba que trabajaba con el ejército israelí.

Desde el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ya habían advertido de que la entrega de todos los cadáveres “podría llevar mucho más tiempo” del esperado, ya que “pueden estar bajo los escombros”.

El Ministerio de Salud gazatí, en manos de Hamás, estima que además de los más de 67.800 muertos contabilizados, unas 10.000 personas más pueden encontrarse bajo las toneladas de escombros de los edificios de la franja. (Efe)