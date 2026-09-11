sábado, septiembre 12, 2026
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Los detalles de la Supercopa Internacional entre Rosario Central y Estudiantes

De La Bahía 915

La AFA confirmó la fecha y la sede para la final de la Supercopa Internacional entre Rosario Central y Estudiantes de La Plata.

El encuentro se disputará el sábado 26 de septiembre a las 17:00 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

El club rosarino accedió a esta definición por finalizar en el primer puesto de la tabla anual de la Liga Profesional 2025.

El equipo platense obtuvo su lugar tras ganar el Trofeo de Campeones en diciembre de 2025.

Aunque el certamen nació para disputarse en el exterior, las autoridades fijaron la sede en Argentina por problemas de agenda vinculados con el Mundial 2026.

Darío Herrera será el árbitro principal del partido.

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