sábado, agosto 16, 2025
Golazo HD

Los resultados de la fecha 17 y las tablas de posiciones en el Futsal de la Liga del Sur

De La Bahía Noticias

La Liga del Sur oficializó las tablas de posiciones finalizada la fecha 17 del Torneo Único de Primera División de futsal.

RESULTADOS

Deportivo Futsal 7 – 7 Huracán (Reserva: 4 – 3)

SPQIPYA 4 – 1 Pacífico de Bahía Blanca (Reserva: 4 – 6)

San Francisco 3 – 8 Comercial (Reserva: 2 – 3)

Liniers 7 – 3 Catamarca (Reserva: 7 – 3)

La Estación 5 – 2 Dublin (Reserva: 0 – 6)

Villa Mitre 1 – 1 Los 3 Chiflados (Reserva: 1 – 3)

Sporting 2 – 3 Tiro Federal (Reserva: 5 – 3)

FOTO: Facebook SPQIPYA

