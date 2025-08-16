Los resultados de la fecha 17 y las tablas de posiciones en el Futsal de la Liga del Sur
La Liga del Sur oficializó las tablas de posiciones finalizada la fecha 17 del Torneo Único de Primera División de futsal.
RESULTADOS
Deportivo Futsal 7 – 7 Huracán (Reserva: 4 – 3)
SPQIPYA 4 – 1 Pacífico de Bahía Blanca (Reserva: 4 – 6)
San Francisco 3 – 8 Comercial (Reserva: 2 – 3)
Liniers 7 – 3 Catamarca (Reserva: 7 – 3)
La Estación 5 – 2 Dublin (Reserva: 0 – 6)
Villa Mitre 1 – 1 Los 3 Chiflados (Reserva: 1 – 3)
Sporting 2 – 3 Tiro Federal (Reserva: 5 – 3)
