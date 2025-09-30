“Los violentos de siempre”: Milei acusó al kirchnerismo por su fallida caminata de campaña en Ushuaia

El presidente Javier Milei se refirió a su accidentada visita de campaña a Tierra del Fuego y acusó al kirchnerismo. “Quieren instalar que yo no puedo hacer bajadas al territorio”, dijo el mandatario en una entrevista con A24.

“Nos topamos con los violentos de siempre que en otra muestra de intolerancia y con facciones del kirchnerismo llamaron a hacer un escrache. Ya lo hicieron en Lomas de Zamora y con amenazas en Moreno. Es una dinámica que están implementando”, sostuvo.

También apuntó sus críticas al kirchnerismo al responsabilizarlo por la desaceleración de la economía.

“Se desaceleró fuertemente la actividad económica”, reconoció el presidente, y agregó: “Vos podés jugar con las blanca pero las negras tambien juegan. La economía se venía expandiendo fuertemente, pero del otro lado decidieron empezar a atacar y salieron a romper todo. Es un esquema destructivo desde el Congreso de la nación de querer destruir todo”.

En el mismo sentido, redobló la apuesta contra el kirchnerismo: “En esa vocación destructiva, la consecuencia es que aumentó el riesgo país, cuando aumenta el riesgo país se dispara la tasa de interés y cuando se dispara la tasa se frena la actividad económica. Es la consecuencia de un grupo de forajidos que trata de romper todo todo el tiempo”. (Diario Clarín)