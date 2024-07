“Maligno” Torres: “Quería decir al mundo que era olímpico y ahora soy medallista”

“Quería decir al mundo que era atleta olímpico y ahora puedo decir también que soy medallista olímpico. Estoy muy feliz. No puedo expresar lo que siento, soy poco expresivo, pero por dentro estoy bastante derrumbado”.

Así concluyó José ‘Maligno’ Gil su comparecencia tras coronarse campeón olímpico de BMX en París, con la emoción muy contenida, después de lograr este miércoles la primera medalla de oro para Argentina en estos Juegos en los jardines del Trocadero y el primer oro del país desde 2016.

Con el oro al cuello y flanqueado por el británico Kieran Darren David Reilly y el francés Anthony Jeanjean, el ciclista nacido hace 29 años en Bolivia pero con doble nacionalidad, destacó el “gran nivel” de la prueba que conquistó (92,12), en la que “están los mejores atletas del mundo aquí”.

“Competir con ellos me hace sentir increíble y me siento parte del nivel de ellos. Jamás pasó desapercibido creer que puedo ser medallista, pero quería poder decir al mundo que era atleta olímpico. Ahora puedo decir también que soy medallista olímpico. Estoy muy feliz, no puedo expresar lo que estoy sintiendo, trato de no decirlo porque soy poco expresivo, pero por dentro estoy bastante derrumbado”, confesó.

El deportista residente en Córdoba expresó con mesura su orgullo por abrir el medallero de Argentina, algo que le emocionó igualmente por representar a los atletas de su país, “que hacen un gran trabajo y quizá no logren las medallas”. “Estoy emocionado por haber llevado una medalla por primera vez en mi deporte. Todo lo que yo hago es para que la gente sea feliz también”, dijo.

Su felicidad también reservó un hueco para Bolivia, su país de origen, al que envió un mensaje a sus federaciones deportivas “para que empiecen a apoyar a sus atletas y no se les empiecen a ir”, porque, en su opinión, “tienen grandes atletas. “Les está haciendo falta apoyarlos más, porque tienen un talento increíble, pero no se están dando cuenta y están dejando que se vayan”, añadió.

El único “pero” que Maligno puso a este día histórico para él fue el choque que sufrió con el representante de Canadá en la sesión previa de entrenamiento y abogo por hacer una revisión sobre la forma en que se hace y separar los grupos de ciclistas.

“En las prácticas nos largaron en 20 minutos a los competidores. Todos queremos entrenar, aprovechar la pista. Estamos haciendo un deporte extremo, es complicada esa situación, quizá habría que ver la forma de revisar cómo poder separar los grupos un poco más. Vi al atleta de Canadá que saltó una rampa, pero no esperaba que se fuera a caer. Estábamos ya 4 en la misma pista, salté la misma rampa cuando vi que no tuvo problema, levanté la cabeza y lo choqué. Estaba más preocupado por él, porque él tenía una lesión de hombro”, explicó.

José Torres Gil recordó también sus comienzos en su actual deporte, después de “empezar jugando al fútbol como todos en Argentina”, cuando en un parque vio a una persona en bicicleta que hizo un giro para atrás y le llenó de curiosidad.

“Nos causó mucha adrenalina y ahí probamos montar por primera vez. La adrenalina es adictiva, no pude abandonar la bicicleta y me convertí en profesional. Todo muy emocionado, muy contento, compartiendo el podio con semejantes bestias”, desveló. (EFE)

Comentarios

comentarios