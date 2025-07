Mar del Plata: el ganador del súper pozo del Quini 6 es un albañil de 50 años

Apareció el marplatense ganador del Quini 6: se trata de un albañil de unos 50 años. El hombre apostó en la agencia San Jorge, ubicada en 25 de Mayo 3014, en pleno centro de la ciudad, y se llevó un premio de $800 millones en bruto (por ley, hay una retención cercana al 28%).

El domingo a la noche se dio a conocer el resultado del sorteo. Y recién esta mañana apareció el ganador.

“Fue hermoso porque estábamos con mi nieto, ya por abrir el local. Ahí vimos una moto esperando. Era el ganador, pero no tenía idea. Los dos clientes que suelen venir temprano no lo hicieron, así que no se cruzó con nadie. ‘Me voy a mi casa, me voy a mi casa’, me decía. Todavía no cayó que se llevó el premio”, contó Ana, la titular de la agencia de lotería.

La mujer reveló que, por el número de documento, el ganador tiene unos 50 años aproximadamente.

“Estamos en un momento muy difícil para las agencias. La gente juega menos, y creció mucho el juego online. Pero esto es un mimo al alma, un premio que nos viene bárbaro, tanto a la agencia como a la ciudad, y todas las agencias reciben algo”, expresó Ana el lunes pasado, tras conocer los resultados del sorteo.

El afortunado apostador registró seis aciertos en la modalidad Revancha de la jugada número 3.282 que realizó la lotería de Santa Fe. Las bolillas sorteadas fueron: 3, 4, 8, 11, 24 y 42 y la boleta compartió el pozo total con otra jugada en la ciudad entrerriana de Calabacilla. (La Capital de Mar del Plata)