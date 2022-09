Este miércoles, Marcelo Teto Medina, fue liberado luego de estar una semana detenido. La noticia la dieron a conocer en Intrusos (América) y el abogado del conductor, Gustavo D’ Elia, les brindó un móvil donde dio detalles y los pasos a seguir de ahora en más.

“Último momento: liberaron al Teto Medina”, anunció Florencia de la V. “Así es, Flor, de lo que salió a la luz no hay nada que lo comprometa”, completó Nancy Dureé. Y preguntó de manera filosa: “¿Era el culpable o era el personaje mediático para que esta causa apareciera en los medios?”.

“Hoy va a dar una conferencia de prensa en Quilmes uno de sus abogados. La investigación sigue su curso, que él esté excarcelado no quiere decir que no vaya a seguir la investigación y que no hay ningún elemento que lo complique, hasta ahora no hay ninguno que compruebe que el cometió un delito”, aseguró la panelista.

Luego, desde el programa se comunicaron con el defensor del conductor, Gustavo D’ Elia: “Estamos muy contentos, que el juez de garantía haya dado la liberación de Marcelo, porque más allá de ser su abogado, soy su amigo y me pone feliz. Fue una detención injusta, el Teto no tiene nada que ver con todo esto. Cuando pedimos con Tenca las escuchas, no tenían nada que ver con Marcelo”.

“El paso siguiente es que sea sobreseído y tratar de ver las pruebas que tiene el fiscal, y si no tiene pruebas vamos a pedir el sobreseimiento para desvincularlo”, concluyó el letrado. (Exitoina)

