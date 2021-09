María Julia Oliván reveló que fue acosada por políticos

María Julia Oliván es una de las periodistas más reconocidas es nuestro país. Con una amplia trayectoria en radio, gráfica y televisión. La comunicadora de 46 años suele develar algunos secretos de su vida privada aunque pocas veces habló de su mala experiencia en ámbitos laborales.

Así lo reveló en una entrevista con Juan Etchegoyen, donde por primera vez relató un lamentable episodio vivido en el pasado. “Tuve situaciones de acoso laboral cuando era más chica que no voy a contar, porque no tengo ganas de meterme en ese nivel de exposición y tener que andar explicando porque mi vida ya es bastante intensa”, expresó.

“Fue acoso laboral, sexual. Yo no lo denuncié en su momento y no tengo ganas ahora de hacerlo. Terminé saliendo de ese lugar, de esa productora pero fue una experiencia fea, no me gustó y en ese momento nadie lo denunciaba”, aseguó.

Y agregó: “Uno decía qué habré hecho yo y todas esas culpas que una misma se genera”.

“Terminás como confundiéndote y la verdad que no estuvo bueno. Fue difícil pero ahora los tiempos cambiaron mucho por lo que veo. Ahora las chicas, las generaciones que siguieron después de la mía, se mueven y me ponen contenta, me alegro”, dijo al respecto sobre ese momento que marcó su vida para mal.

Y expresó: “Yo como soy cortamambo, sé defenderme pero el momento incómodo. Es mi jefe pero a su vez lo pasás, no está bueno. Ya está, es algo como que lo tengo negado y no lo quiero reflotar…También me pasó con algunos políticos que también lo conté al aire pero no dije quién por el mismo motivo. Me duele de acordarme”.

