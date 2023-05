Marixa Balli cruzó furiosa a Patricia Pacheco por las escenas de la película de Rodrigo Bueno

En el día de hoy, Rodrigo Bueno cumpliría 50 años. El cantante cordobés falleció con tan solo 27 en el año 2000 producto de un accidente en la vía pública. En su camioneta iba con su hijo, Ramiro, con su pareja, Patricia Pacheco y con Fernando Olmedo, que también falleció a causa del impacto.

En 2018 se estrenó en todos los cines argentinos “Fue lo mejor del amor”, el film basado en la biografía del Potro. En aquel entonces llenó todas las salas y fue furor, pero también provocó disputas y quiebres tanto en la familia de Rodrigo como en sus exs parejas.

En las últimas horas, Marixa Balli, quien vivió un gran amor con el cuartetero, y Patricia Pacheco, estuvieron cara a cara por primera vez en LAM. Las exmujeres del cantante recordar muy lindas épocas con él y otras que no lo fueron tanto…

“Yo me distancio de él en un diálogo muy pacífico. Tuvimos que tomar una decisión”, comenzó diciendo la bailarina. “Él creo que te protegió, no es que no te amara…”, la interrumpió Patricia Pacheco.

“Me protegió de situaciones complicadas. Un día nos sentamos y hablamos. Fue muy duro porque yo siento que estábamos los dos muy enamorados. Yo era una molestia en ese momento. Soy una mujer con carácter, no tomo, estoy siempre consciente. Sé hacer cuentas, sabía lo que entraba y lo que salía. Lo cuidaba y lo protegía demasiado. Nos distanciamos de mutuo acuerdo. Es muy duro distanciarte así de una persona que amás”, relató la exvedette.

Luego, Marixa habló del quiebre de la relación con el Potro: “Él me transformó en una bailantera en potencia, así que miedo no tenía. Era una relación muy fuerte y un poco, me destrozó el corazón. Tomamos la decisión correcta e hicimos un distanciamiento. Por eso, como nunca nos peleamos, el problema era nunca terminar”.

Acto seguido, al hablar de la película, Patricia afirmó que no se habla con la familia de Rodrigo hoy en día debido al film. “Pato, la película fue muy fuerte”, lanzó Balli en vivo. “Bueno, yo no la hice…”, se defendió la exmujer del cantante.

“¿Pero quién la hizo? Alguien tuvo que haber hablado”, retrucó Balli. “Yo hablé de las drogas”, le respondió Pacheco. No conforme con la respuesta, Marixa insistió: “¿Y de mí quién habló? Porque a mí me ponen como una pu… en la película, como una situación de momento”.

Ahí nomás, Patricia explicó: “Yo lo único que hice fue aportar cuando me vinieron a preguntar a mí. Yo hablé de mi historia, de las adicciones, de su trabajo… De Marixa no voy a hablar porque ella es ella, y yo soy yo. Yo no voy a hablar por ella. Rodrigo no me hablaba de Marixa. Yo sabía que él la amaba porque se le notaba. Él no me careteaba nada, yo sabía todo”.

“Yo no estoy enojada con nadie. Intento interpretar quién fue el que habló. Patricia tenía los derechos para hacer la película, por eso le pregunto quién relató esas cosas como que yo era una chiquita del momento. No fue que él venía a Buenos Aires y me decía ‘¿tenés tiempo? ¿Nos vemos?’. No, nada que ver. Tuve una relación, fui una novia importante en su vida y pasamos muchísimas cosas juntos”, reveló Balli ante la atenta mirada de Patricia.

Finalizando, la bailarina contó cómo fue su reacción al ver el film: “Cuando me llama la productora y me hace ver la película sola en una sala privada, no entraba nadie cuando terminó la película porque sabían que yo estaba hecha una loca ahí adentro. No lo podía creer. Yo estoy tranqui pero es feo cuando se le muestra a la gente algo que no es real. Lo mío no fue real, no fue así”.

Fuente: Revista Pronto

Comentarios

comentarios