Mastantuono: “River es el club más grande de América y ahora me voy al más grande de Europa”

El futbolista Franco Mastantuono expresó este lunes que hasta ahora jugaba para “el club más grande América”, antes de fichar por el Real Madrid, “el más grande de Europa y, seguramente, del mundo”, un traspaso motivado, en parte, por una conversación desde la “sinceridad” del técnico del conjunto merengue, Xabi Alonso.

“Este año han pasado muchas cosas que me marcaron como jugador y como persona. Y llegar al Real Madrid creo que es un sueño. Siempre he dicho que mi sueño era jugar en Europa, pero obviamente siempre soñé con lo más grande, que era el Real Madrid. Que se haya dado creo que es algo increíble”, dijo el joven jugador, de 17 años, en una entrevista a TyC Sports recogida por Europa Press.

El jugador reveló que su primera conversación con el Real Madrid fue hace “un año, un año y medio”, pero no llegó “a más” entonces. “Había sido una charla muy buena, pero no pasó nada. Luego renové con River. Estuve todo el año pasado jugando”, relató.

“Este año, si me dicen a principio de año, mi intención era jugar en River, no tenía otra cosa en la cabeza. Pero a mitad de año aparece el Real Madrid, que obviamente me cambió las ideas, me hizo pensar y me demostró el afecto que me tenían y las ganas de que esté allí. Para mí era un sueño, lo veía como un reto personal muy lindo. Ahí fue donde tomé la decisión. Fue a mitad de año, se resolvió en pocos días”, continuó.

Aunque un factor importante fue una llamada de Xabi Alonso.

“Se portó muy bien conmigo. La charla me motivó mucho también a tomar la decisión. Me llamó y siempre me habló desde la sinceridad. Para mí fue muy importante. Irse de River no es fácil, eso lo sabemos todos, pero se me hizo un poquito más fácil en el sentido de que él me haya llamado de la forma en que lo hizo, y por eso también tomé la decisión”, agregó.

“Es muy especial poder ir a un club así. Para mí, River es el club más grande de América, y ahora me voy al club más grande de Europa y, seguramente, del mundo, que es el Real Madrid. Es un sueño. Cualquier jugador que sea hincha de River creo que esto es ideal, porque estás pegando un salto a Europa, a un club enorme, que gana todo, es el más ganador”, confesó.

Sin embargo, Mastantuono dejó claro que “nunca” estuvo “ansioso” por salir de River.

“Siempre traté de hacer lo que estaba haciendo, de jugar en River. Era faltarle el respeto al club que me había dado todo si no lo hacía así. Traté de dar lo mejor en cada partido, que a River le fuera bien, eso era lo más importante”, defendió.

El joven futbolista no le tiene “miedo” a este nuevo reto.

“Ahora lo que quiero es llegar allí y poder adaptarme rápido al club, a mis compañeros, ya he hablado con algunos”, reveló. Y quiso dejar de lado futuras opciones de ganar un Balón de Oro, porque “no es algo que tenga en la cabeza ahora”.

“Voy a adaptarme al Real Madrid, a empezar a jugar y a ganar, que es lo que manda en ese club. “Quiero ganar muchas cosas con el Real Madrid”, expresó, en concreto, hablando de la Champions.

“Es algo con lo que he soñado. Hablé con muchos compañeros míos de River que la han jugado, de la selección también, y es algo increíble. Es como la Libertadores”, concluyó.