Matías Alé presentó oficialmente a su novia, 24 años menor que él

Matías Alé presentó oficialmente a su nueva novia, Martina Vignolo, y se mostró más enamorado que nunca.

Por primera vez, el actor dio una nota junto a la joven, profesora de educación física y 24 años menor que él, y manifestó sus ganas de ser padre con ella. En diálogo con el periodista Matías Vázquez para Socios del Espectáculo (El Trece), contó que la conoció este verano en Mar del Plata.

Quién es la novia de Matías Alé

Cuando el cronista le preguntó a Martina qué la enamoró de Matías Alé, se sinceró: “Su abrazo y su sonrisa”. Por su parte, el humorista agregó: “Nos conocimos en Mar del Plata, ella trabajaba en un infantil. Conocí a sus padres también. En el verano no pasó nada, nos encontramos ahí, pero después volvimos a Buenos Aires y conectamos. Estoy feliz”.

“Yo tuve grandes amores y ella en algunos aún no había nacido. Graciela Alfano a mí me enseñó mucho por la diferencia de edad, la misma historia que ahora, yo tenía 22 y ella 47. Entonces sé cómo acompañar y qué cosas no hacer para que no se termine la relación. Aprendí muchas cosas, Graciela fue una gran maestra”, recordó Matías sobre su pasado amoroso con la diva.

“La diferencia de edad no se nota, no nos afecta”, coincidieron ambos. Y Alé explicó: “Quiero darles tranquilidad a los viejos. El universo de ella es diferente al mío, yo quizás tengo un pasado que es difícil que la familia lo entienda”.

“¿El día de mañana querés ser padre?”, le preguntó Matías Vázquez. “El día de mañana no, hoy. Yo ya se lo dije… Quiero que sea la madre de mis hijos, es la ideal”, expresó con seguridad Matías Alé. Martina, por su parte, aseguró que también le gustaría ser madre, pero no ahora: “Hay que disfrutar el camino”. (Exitoina)

