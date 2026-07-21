Máximo goleador argentino en Mundial sub-20 pasó del Leverkusen a Sporting español

El delantero argentino Alejo Sarco, máximo goleador de la Albiceleste en el Mundial sub-20 de Chile 2025, en el que su selección fue subcampeona, jugará en el Sporting de Gijón español, después de que este club alcanzase un acuerdo de traspaso con el Bayer Leverkusen.

El club del norte de España, que milita en LaLiga Hypermotion (Segunda División), anunció este martes el traspaso desde el cuadro alemán que, no obstante, se reserva una opción de recompra sobre el jugador.

Sarco, nacido en Buenos Aires el 6 de enero de 2006, se formó en las divisiones inferiores del Vélez Sarsfield, club con el que llegó a debutar en la primera división argentina antes de dar el salto al fútbol europeo en enero de 2025 de la mano del Bayer Leverkusen, entidad en la que debutó en la Bundesliga en su primer año sénior.

Durante la ventana de enero de 2026, el delantero fue cedido al Borussia Mönchengladbach, también de la máxima categoría alemana, aunque con ficha del filial, experiencia previa a su llegada al conjunto asturiano.

El nuevo futbolista rojiblanco, que se convierte en el sexto refuerzo del club para la temporada 2026-2027, cuenta además con un recorrido destacado en las categorías inferiores de la selección argentina, con la que disputó el Campeonato Sudamericano sub-17 de 2023 y el Mundial sub-20 de 2025, en el que anotó cuatro tantos en siete encuentros y se quedó a uno de los líderes, el marroquí Yassir Zabiri, el francés Lucas Michel, el colombiano Neyser Villarreal y el estadounidense Benjamin Cremaschi.

Tal y como informó el club mediante un comunicado, Sarco ha superado ya el reconocimiento médico pertinente y se incorpora de manera inmediata a la dinámica de la primera plantilla, que dirige el técnico Nicolás Larcamón, con un primer entrenamiento programado para esta jornada. (EFE)