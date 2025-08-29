McLaren dominó los primeros entrenamientos libres del GP de Países Bajos

El británico Lando Norris, segundo en el Mundial de F1, firmó este viernes el mejor crono en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Países Bajos, por delante de su compañero australiano en McLaren, Oscar Piastri.

En el circuito de Zandvoort, Norris fue tres décimas más rápido que Piastri, el actual líder del campeonato.

Tras los McLaren se situaron los Aston Martin del canadiense Lance Stroll y del español Fernando Alonso, los únicos en dar la vuelta al trazado neerlandés en menos de un minuto y once segundos.

El otro español de la parrilla, Carlos Sainz, firmó un meritorio 8º puesto con su Williams, justo por delante del brasileño de Sauber Gabriel Bortoleto.

El argentino Franco Colapinto fue el antepenúltimo, a más de medio segundo de su compañero en Alpine, el francés Pierre Gasly.

El ídolo local, Max Verstappen (Red Bull) sólo pudo firmar el sexto mejor tiempo, delante del británico de Mercedes George Russell, séptimo.

Tampoco les fue bien en esta primera sesión a los dos Ferrari: el monegasco Charles Leclerc y el inglés Lewis Hamilton acabaron 14º y 15ª.

La sesión estuvo marcada por la salida de pista de Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), un incidente que provocó que los entrenamientos se suspendieran durante cinco minutos, el tiempo de sacar el coche del trazado, y que el joven piloto italiano pudiera completar solo seis vueltas.

Este viernes se celebrará la segunda tanda de entrenamientos libres a partir de las 14.

Resultados de la primera sesión de entrenamientos libres del GP de Países Bajos de F1:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:10.278 (35 vueltas)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:10.570 (32)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:10.779 (25)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:10.841 (25)

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:11.171 (33)

Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:11.218 (24)

George Russell (GBR/Mercedes) 1:11.386 (29)

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:11.458 (33)

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:11.509 (30)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:11.613 (30)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:11.753 (29)

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:11.772 (30)

Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) 1:11.875 (30)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:11.951 (32)

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:11.960 (28)

Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:12.126 (24)

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:12.144 (29)

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1:12.276 (27)

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:12.564 (30)

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:14.275 (6)

FUENTE: agencia AFP