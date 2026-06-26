Mendoza se prepara para un frente frío polar extremo con fuertes nevadas

Máxima atención en toda la provincia porque Mendoza se prepara para enfrentar un fenómeno meteorológico severo.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa el ingreso de un frente frío polar extremo a partir del próximo miércoles primero de julio, con temperaturas críticas que podrían quebrar la barrera de los 5° cero en el Gran Mendoza.

Se prevén ventiscas de hielo y nevadas en el Llano hacia el jueves 2 o viernes 3 de julio.

Este panorama de frío extremo y nieve se instalará justo en los últimos días del ciclo lectivo previo al receso.

Según el calendario oficial de la Dirección General de Escuelas, las clases de este primer semestre terminan el viernes 3 de julio.

Sin embargo, ante el riesgo que representa este temporal para los chicos, los docentes, las autoridades y el personal no docente evalúan si es necesario adelantar las vacaciones de invierno para resguardar la salud de la comunidad educativa. (Cadena 3)