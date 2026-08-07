Mercado del Puerto: gastronomía, música y propuestas para toda la familia

El Puerto de Bahía Blanca ofrecerá este fin de semana una agenda de actividades que incluirá el Mercado del Puerto, música en vivo y propuestas recreativas para toda la familia.

El Mercado del Puerto funcionará el sábado y domingo, de 10:30 a 18:30, en el Galpón C, con puestos de productos frescos y secos. Al formar parte del programa Mercados Bonaerenses, las compras realizadas con Cuenta DNI tendrán un 40% de reintegro.

Además, el sábado a las 16, se presentará la cantante Amparo Sol con un espectáculo en vivo.

Durante ambas jornadas también estará habilitado el Juego Barco, un espacio recreativo ubicado junto al edificio del Consorcio de Gestión del Puerto, destinado a niños y niñas de hasta 12 años.