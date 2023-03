Mientras está en el hospital con su hija Sarah Burlando, Barby Franco reveló que se le presentó la Virgen

El fin de semana, Sarah Burlando debió ser hospitalizada de urgencia a causa de una bacteria que le provocó una infección. Tal cual trascendió el mismo domingo, la bebé de Barby Franco y Fernando Burlando comenzó con una fiebre súper alta y luego tuvo una infección urinaria que requirió el control de los médicos.

Aunque todavía sigue internada en una clínica privada, Barby Franco contó que está muchísimo mejor y que hasta recibió la visita de la mamá de Fernando Báez Sosa y un especial obsequio que le envió Ana García Moritán, la nena de Pampita.

Además reveló cómo se encuentra la más chiquita de la familia, quien está en observación y siguiendo un tratamiento pero con muchísimo ánimo. “Hoy cumplo 3 meses y lo festejo acá… Por suerte me siento muy bien. Tuve 39,6 de fiebre y mis papás me llevaron al médico, me dijeron que tengo una bacteria y eso me hizo infección urinaria. Por suerte, estamos matando al bichito y yo me siento muy bien”, señaló la modelo el 15 de marzo.

Lo cierto es que en las últimas horas, Barby sorprendió al contar que mientras está en el hospital con Sarah se le apareció nada más y nada menos que la Virgen. Tal cual contó, salió a tomar aire al jardín del establecimiento y vio su imagen en una fuente de agua.

“Alta salida jajaja. Al patio del sanatorio”, escribió primero encima de una grabación en la que se la ve sentada, tomando aire y contemplando el lugar. Y luego subió una foto con la que seguro impactó a más de uno. “Dale, ¿es joda? Me apareció una Virgen. ¿La ven?”, indicó emocionada.

¡Se ve bien clarito!

Fuente: Revista Pronto

