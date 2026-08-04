Milei reiteró insultos contra Lula y dijo que espera que “Brasil también se pinte de azul”

El presidente Javier Milei volvió a insultar este martes a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y dijo que espera que “Brasil también se pinte de azul”, en alusión a un posible triunfo del opositor Flávio Bolsonaro en los comicios presidenciales de octubre.

“Esperemos que Brasil también se pinte de azul, por el bien de los brasileros. Sacarse a los corruptos chorros de encima siempre es bueno, sacarse a los zurdos de encima siempre es bueno”, expresó Milei en diálogo con La Casa Streaming.

El presidente reiteró también este martes los insultos contra Da Silva, a quien en los últimos días describió en reiteradas ocasiones como “ladrón” y “corrupto”.

Milei también se quejó de que Da Silva no lo felicitara tras su triunfo en los comicios presidenciales argentinos a finales de 2023 y lo acusó de haber intervenido “activamente para que gane el otro candidato en la elección”.

También volvió a referirse al mandatario brasileño como “presidiario” y enfatizó que “lo sacaron de prisión por un argumento administrativo”.