Montero y su estreno en Olimpo: doble cinco con Di Búo y la “emoción” que genera jugar en el aurinegro

Con un buen saldo desde lo numérico y cumpliendo con el primer ensayo formal de la pretemporada, el volante Julio Montero, uno de los diez refuerzos que sumó Olimpo para el Federal A, habló en Golazo HD sobre lo que dejó el amistoso con Brown de Madryn y su función en el elenco de Carlos Mayor.

“Si bien fue un amistoso, es importante haber hecho esta primera práctica de fútbol oficial. En mi caso, llegué hace poco y sirve mucho para conocernos. Estamos arrancando y falta un montón para el torneo”, sostuvo el ex Juventud Antoniana y Peñarol de San Juan.

Sobre su llegada al aurinegro, Montero graficó la importancia que tiene este llamado: “fue emocionante que Olimpo, con lo que significa, haya puesto los ojos en mí. Quiero dar lo mejor y aportar mi granito de arena para lograr el objetivo”.

En tanto, sobre su puesto en el mediocampo, indicó: “Carlos me pide intensidad y ser agresivos. Por momentos, se mostró algo de eso. Estuvimos ordenados y aprovechamos los momentos que tuvimos. Cuando la tenemos, la idea es soltarme y cuando no la tenemos, dar una mano. Di Búo jugó de 5 y me acomodé al lado de él”.

“Olimpo tiene que ser protagonista en todos los partidos, de visitante y de local. Hay que salir a ganar en todas las canchas. Las exigencias en Peñarol no eran las mismas. Me tocó marcarle a Olimpo y hoy me toca estar de este lado. Uno trabaja para esto”, apuntó.

Y en el cierre agregó: “El Federal A es un torneo raro. Se dan resultados que parecen mentira. No hay resultados lógicos. Jugar contra Olimpo era lo más. El puntero era Madryn, pero le apuntábamos a Olimpo que es el más grande de la categoría. Hay un solo ascenso y la idea es llegar de la mejor manera”.

