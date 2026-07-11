Murió Antonio Rattín, leyenda y capitán histórico de Boca y la Selección Argentina

Antonio Ubaldo Rattin, uno de los grandes ídolos de la historia de Boca, falleció este sábado a los 89 años.

Capitán, referente y símbolo de la época dorada de los 60, marcó la pauta de los mediocampistas centrales del Xeneize.

También fue hombre de Selección: jugó el Mundial de Chile 1962 y el de Inglaterra 1966, donde protagonizó una expulsión histórica.

Rattin debutó en la Primera de Boca el domingo 9 de septiembre de 1956, en plena Bombonera y nada menos que ante River.

El equipo dirigido por Mario Francisco Fortunato apostó por tres juveniles para enfrentar al clásico rival, y el joven volante central, de apenas 19 años, se ganó el puesto desde el primer partido.

Aguerrido, temperamental y de una enorme personalidad, fue el precursor de un estilo que luego siguieron otros ídolos como el Chapa Rubén Suñé, Blas Armando Giunta y Mauricio Serna.

En sus 15 años como futbolista profesional, disputó 382 partidos con la azul y oro, siempre como titular. Además, ganó 4 títulos: los campeonatos 1962, 64 y 65; y la Copa Argentina de 1969.