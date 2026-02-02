lunes, febrero 2, 2026
Policiales

Murió un hombre en Santa Fe tras ser picado por abejas

De La Bahía Noticias

Un hombre de 63 años murió tras recibir múltiples picaduras de abejas este sábado en horas de la tarde, en una zona rural de San Carlos Centro, provincia de Santa Fe.

El fallecido fue hallado junto a su esposa y su cuñada a bordo de un vehículo. Las dos mujeres fueron trasladadas a un hospital y quedaron bajo observación médica.

La víctima del ataque de las abejas era oriundo de Granadero Baigorria. En el lugar del hecho debieron actuar los bomberos voluntarios para dispersar al enjambre. (Cadena 3)

