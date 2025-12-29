Murió una mujer en Gonzales Chaves al caer a un curso de agua

María Elvira Di Rocco, de 79 años, falleció luego de que su auto cayera a un curso de agua en cercanías de la Laguna Pata Larga, en el distrito de Gonzales Chaves.

El ayudante fiscal Juan Carlos Ustarroz indicó que, aunque todo apunta a un accidente, se abrió una averiguación causal de muerte por protocolo.

Según imágenes del Centro de Monitoreo, el vehículo cayó desde un puente sin barandas al regresar del cementerio.

Un vecino intentó reanimar a la víctima, pero ya había fallecido. (LU24)