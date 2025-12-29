lunes, diciembre 29, 2025
Nacionales

Murió una mujer en Gonzales Chaves al caer a un curso de agua

De La Bahía Noticias

María Elvira Di Rocco, de 79 años, falleció luego de que su auto cayera a un curso de agua en cercanías de la Laguna Pata Larga, en el distrito de Gonzales Chaves.

El ayudante fiscal Juan Carlos Ustarroz indicó que, aunque todo apunta a un accidente, se abrió una averiguación causal de muerte por protocolo.

Según imágenes del Centro de Monitoreo, el vehículo cayó desde un puente sin barandas al regresar del cementerio.

Un vecino intentó reanimar a la víctima, pero ya había fallecido. (LU24)

Comentarios

You May Also Like

Pandemia: las provincias flexibilizan restricciones en el camino hacia la reactivación plena

Debora Pedreira

Piñera apura medidas de su “agenda social” para aplacar la rebelión de los chilenos

Debora Pedreira

La Justicia rechazó el pedido de libertad condicional de Etchecolatz

De La Bahía Noticias