Murió una mujer en un choque en la ruta 35

Una mujer de aproximadamente 50 años de edad murió este domingo a raíz de un siniestro vial que tuvo lugar en el cruce de las rutas nacional 35 y provincial 18.

Según informaron fuentes policiales, la colisión tuvo lugar alrededor de las 18:30 y fue entre una camioneta Ford Ranger y un auto Fiat Cronos.

El vehículo de mayor porte circulaba por la ruta provincial 18, en sentido este a oeste, y, por razones que se están tratando de esclarecer, al llegar a la intersección con la ruta nacional 35 colisionó contra el automóvil que transitaba en dirección sur a norte.

La camioneta era conducida por un hombre de poco más de 50 años, quien iba acompañado por una mujer y una chica menor de edad.

En tanto, el Fiat iba al mando de un hombre de nacionalidad chilena, acompañado de su pareja. La víctima fatal fue identificada como Carolina Gómez y residía Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut.

Las tres personas que iban en la camioneta y el hombre que manejaba el automóvil fueron trasladados de urgencia a Santa Rosa. (Diario La Arena)