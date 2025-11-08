Newell’s visita a Huracán para sumar puntos y escaparle al riesgo de descenso

Huracán y Newell’s chocarán este sábado en el Palacio Tomás Adolfo Ducó de Parque Patricios, por la 15° jornada del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El encuentro se jugará desde las 17 horas, con arbitraje de Jorge Baliño y televisación de TNT Sports Premium.

El “Globo”, en palabras de su arquero y capitán, “no puede permitirse pensar en que el semestre terminó”, e irá por la clasificación a octavos y alcanzar el sueño de una copa. Y la “Lepra” afronta un complejo panorama que lo tiene complicado con la posibilidad de descender.

Huracán no se resigna a que su pálido presente lo postergue de los playoffs y la posibilidad de soñar con jugar alguna de las copas continentales.

El equipo dirigido por Frank Darío Kudelka, que hace apenas cinco meses jugó la final del fútbol argentino, ha transitado un Clausura de forma apática y hoy, a falta de dos jornadas de fase regular, está fuera de la siguiente fase.

Hernán Galíndez, arquero, capitán y referente, declaró: “Prefiero creer que todavía hay tiempo y posibilidades. No puedo permitirme pensar que el año terminó”.

Lucas Bernardi sucedió a Cristian Fabbiani como entrenador de Newell’s, pero en su debut cayó por 1-0 ante Unión en el Coloso Marcelo Bielsa y agudizó la crisis deportiva que atraviesa la Lepra.

El equipo rosarino está último en la Zona A del Torneo Clausura, tres puntos por encima del descenso por tabla anual y ya no depende de si mismo. A la crisis deportiva se le sumó la salida de Pipa Benedetto, un refuerzo que nunca fue tal y que el nuevo entrenador decidió cortar. (NA)