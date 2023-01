Nicolás Cabré, muy orgulloso por un tierno gesto de su hija Rufina

A mediados del año pasado, Nicolás Cabré abrió una cuenta de Instagram y empezó a tener un vínculo más directo con sus fans. Sus publicaciones permiten conocer su lado más sensible y el posteo de este lunes no fue la excepción, ya que dejó en evidencia lo orgulloso que está de su hija Rufina.

El actor compartió un tierno gesto que tuvo la nena antes de dejar la habitación del hotel donde se hospedaron durante una escapada de fin de semana. Se trató de una cartita con una nota donde le avisaba a la empleada que se encargó de limpiar su cuarto que le había dejado chocolates en un cajón.

“‘Hola señora que limpia, abra el cajón hay algo para usted’. Esta fue la nota y el regalo que encontré, cuando fui a chequear que no dejáramos nada en la habitación del hotel”, relató el artista al comienzo de un post en el que solo tuvo elogios para la hija que tuvo con la China Suárez.

Y agregó: “Estas son las cosas que me dejan con la boca abierta y con el corazón explotado de amor. Rufita hermosa sos algo que no puedo explicar, la bondad que manejas es de otro planeta. Por favor no cambies nunca y seguí demostrándome que no tenemos ni idea de lo infinito de la inmensidad de tu corazón”.

El posteo que compartió Nicolás Cabré sobre el tierno gesto que tuvo su hija Rufina.

Para cerrar la publicación, Cabré le agradeció a Rufi por dos motivos: que la autorizara a contar la situación y, sobre todo, por ser la hija más dulce. “Gracias por hacerme el papá más orgulloso del mundo siempre”, concluyó. (TN)

