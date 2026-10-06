Novak Djokovic conquista su séptimo Pekín

El serbio Novak Djokovic (n.11) conquistó este martes su séptimo título del Abierto de China y el número 102 de su carrera tras la retirada del australiano Alex de Miñaur (n.9), con el marcador en 7-6 (3) y después de que este ganara el primer juego del segundo set.

La final duró una hora y 14 minutos sobre la pista dura de la central Diamond de Pekín, donde el serbio, de 39 años, encadenó su victoria número 34 sin derrotas y se convirtió en el primer hombre que gana un título del circuito después de cumplir esa edad desde Ken Rosewall en 1977.

Djokovic estrenó su palmarés de 2026, quedó a un título de los 103 de Roger Federer y prolongó a veintiuna temporadas consecutivas su récord de años con al menos un trofeo, además de asegurar el ascenso al octavo puesto del ranking mundial y adelantar a De Miñaur, de origen hispano-uruguayo, en la carrera hacia las Finales ATPde Turín.

La Diamond había elegido antes del primer punto. Los gritos de “Novak, Novak” acompañaron al serbio desde su entrada, sin animadversión hacia el australiano, pero con la ilusión de ver agrandarse una leyenda que nunca había perdido en este torneo.

De Miñaur se encargó de recordar que todavía había una final por disputar. Alcanzó dejadas, sostuvo intercambios largos y obligó a Djokovic a buscar respuestas más allá del saque y el primer golpe.

El quinto juego condensó el pulso. El australiano llegó a cuatro pelotas difíciles, intercambió reflejos con el serbio junto a la red y abrió una oportunidad de rotura con un golpe corto cruzado.

Djokovic respondió desde la defensa. Corrió de un lado a otro del fondo y encontró un revés paralelo a dos manos que superó a De Miñaur cuando este avanzaba hacia la red. Después se señaló la oreja, reclamando el ruido de una grada que respondió de inmediato.

El australiano también resistía. Salvó las dos bolas de rotura que afrontó con primeros saques que el serbio no consiguió devolver dentro de la pista. Ninguno perdió el servicio durante la manga.

El desempate rompió la igualdad. Djokovic se adelantó 4-1 entre errores del australiano y, aunque De Miñaur recortó hasta el 4-3 con un revés ajustado a la línea y una combinación de saque y derecha, el serbio ganó los tres puntos siguientes. Una derecha larga de su rival cerró el parcial.

Entonces llegaron las pausas médicas. Djokovic recibió atención del fisioterapeuta en pista y De Miñaur también solicitó asistencia, aunque salió hacia los vestuarios.

El australiano volvió y ganó el primer juego del segundo set, con dos dejadas que todavía exigieron carreras al serbio. Pero no hubo continuación. Se retiró sin que la organización haya comunicado aún la naturaleza de la dolencia que le impidió seguir.

La decisión sorprendió también fuera de la pista. Niños y adultos corrían de un lado a otro con banderas para preparar una entrega de trofeos que, vista la igualdad del partido, pocos minutos antes parecía todavía lejana.

La final pasó del pulso al preparativo de la ceremonia sin una bola de partido de por medio. Djokovic tenía su séptima corona, pero la Diamond se quedó sin ver cómo se resolvía aquel duelo.

Djokovic cerró así una semana de remontadas y resistencia con dos victorias consecutivas por encuentros interrumpidos, después de la descalificación de Daniil Medvedev (n.5) en semifinales tras golpear a un espectador con la bola.

Once años después de su última participación, encontró en Pekín su primer trofeo de la temporada. Cambiaron los rivales y pasó el tiempo, pero su balance en el Abierto de China sigue sin admitir una derrota. EFE