“Nunca estuvo en duda mi continuidad y ya estamos trabajando para que Sporting siga siendo un equipo competitivo”

Luego de un primer tramo corto y que no prosperó en el tiempo, Sporting decidió barajar y dar nuevo renovando el vínculo con Jorge Montesino de cara al Torneo Oficial de la Liga del Sur 2022.

“Llegué con lo justo y no tuve tiempo para trabajar con un plantel que ya estaba armado. La conclusión, de todos modos, fue positiva por eso quería continuar en el club. Los dirigentes me dieron la oportunidad y nos estamos preparando para tener un equipo competitivo y con jugadores que encajen en mi modelo de juego”, comentó este jueves Montesino en Golazo HD.

“Veo mucho entusiasmo en el grupo en este arranque. Recién estamos cerrando la segunda semana de trabajo. El cierre en el Regional no fue el que esperábamos, pero ahora estamos pensando en lo que viene”, agregó sobre la prematura eliminación ante Huracán de Tres Arroyos.

“La Liga es muy competitiva, se juega con una intensidad muy alta y eso me llamó mucho la atención. Empezar a conocer en detalle esas cosas, ahora nos permite amoldar nuestro juego de posesión e intensidad al torneo y los rivales”, agregó el DT rojinegro, que este sábado se medirá con Olimpo en un amistoso.

Con respecto al plantel, Sporting mantuvo una base muy importante del año pasado y sumó algunas piezas de valor, como el volante Nicolás Lozano, quien ya se sumó al grupo rosaleño.

¿Y el goleador Font? “Desapareció. No atiende, no responde. Cuando alguien no te devuelve los llamados ni los mensaje es porque su intención es no seguir. Ya no lo cuento”, afirmó Montesino.

Y en el cierre remarcó su compromiso: “nunca estuvo en duda de mi parte seguir o no en el club. Cuando quedamos eliminados tuvimos una reunión con los dirigentes y ellos me preguntaron si quería seguir. En estos dos meses me sentí muy cómodo y nunca hubo un problema”.

Comentarios

comentarios