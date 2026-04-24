viernes, abril 24, 2026
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Obras, inversiones y economía nacional: los temas que repasaron Kicillof y Susbielles

De La Bahía 915

El intendente Federico Susbielles repasó junto al gobernador Axel Kicillof “el difícil contexto económico nacional actual, el estado de avance de diversas obras provinciales en la ciudad y los anuncios de inversiones que se produjeron en los últimos tiempos en el Puerto de Bahía Blanca”.

“Compartimos los planes de formación que impulsaremos en conjunto y el programa de fortalecimiento para empresas locales que aplicaremos para lograr potenciar al empleo y la economía local”, señaló el jefe comunal.

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