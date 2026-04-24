Obras, inversiones y economía nacional: los temas que repasaron Kicillof y Susbielles

El intendente Federico Susbielles repasó junto al gobernador Axel Kicillof “el difícil contexto económico nacional actual, el estado de avance de diversas obras provinciales en la ciudad y los anuncios de inversiones que se produjeron en los últimos tiempos en el Puerto de Bahía Blanca”.

“Compartimos los planes de formación que impulsaremos en conjunto y el programa de fortalecimiento para empresas locales que aplicaremos para lograr potenciar al empleo y la economía local”, señaló el jefe comunal.