Oficializan los montos que percibirán las autoridades de mesa en las elecciones de octubre
El Gobierno nacional estableció las compensaciones económicas para ciudadanos que actúen como autoridades de mesa en las Elecciones Nacionales del 26 de octubre de 2025.
Se fijan viáticos de $40.000 para quienes cumplan funciones y participen en capacitaciones, $80.000 para delegados judiciales y $120.000 para delegados tecnológicos que verifiquen la identidad de los electores mediante herramientas biométricas.
La Justicia Nacional Electoral supervisará el cumplimiento de estas funciones y la liquidación de los viáticos.
Los ciudadanos podrán optar por diferentes métodos de pago, incluyendo aplicaciones móviles y transferencias bancarias.
