Olimpo ganó, Sansinena volvió a sumar y Pacífico empató en la Primera División “B”

La segunda fecha de la Primera División B de la Liga del Sur comenzó este sábado con tres partidos y dos victorias locales.

En el estadio Roberto Carminatti, Olimpo venció 3 a 2 a Tiro Federal. Los goles del aurinegro fueron convertidos por Santiago Gabriel Llanos y Marco Nahuel Colmenares, en dos oportunidades. Para la visita anotaron Juan Ignacio Talmón y Rodrigo David Belasque Acuña.

En General Cerri, Sansinena superó 2 a 0 a Comercial, con tantos de Valentín Moral y Manuel Alejandro Stortini.

En tanto, Rosario Puerto Belgrano y Pacífico de Bahía Blanca igualaron 0 a 0.

La fecha se completará este domingo, desde las 15, cuando Pacífico de Cabildo reciba a Dublín.