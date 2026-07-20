El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este lunes que la selección española conquistó el Mundial de 2026 gracias al “trabajo colectivo” y la solidaridad entre sus jugadores, mientras que atribuyó las eliminaciones de Argentina y Colombia a la “codicia” y la “falta de humildad”.

“¿Por qué perdió Argentina y Colombia en el fútbol? Por codicia y falta de humildad. Lo dije. Me miraron feo. Pero hoy puedo decirlo sobre los hechos. ¿Por qué ganó España? Porque ese equipo trabaja y se ayuda entre sí; la ayuda es la que salva a la humanidad”, manifestó Petro en su discurso.

Las palabras del mandatario tuvieron lugar en el populoso sector de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, donde se desarrolló el desfile militar del 20 de julio por el Día de la Independencia y Petro pronunció su último discurso público a poco más de tres semanas para dejar el cargo el 7 de agosto.

El mandatario agregó que la “codicia y la vida son antagónicos” y aprovechó esa reflexión para extenderla a asuntos globales.

“Si la humanidad se acaba en las próximas décadas, en un siglo, es por la codicia y por nada más. Por la codicia mataron los bebés de Gaza”, concluyó. (EFE)