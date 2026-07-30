Premios Nobel piden al presidente Milei que frene el desmantelamiento de la ciencia

Más de 2.600 integrantes de la comunidad científica internacional, entre ellos 25 premios Nobel, reclamaron este jueves al Gobierno del presidente Javier Milei que detenga el “desmantelamiento” del sistema argentino de ciencia y tecnología y advirtieron sobre el “colapso” del sector por los recortes presupuestarios, la pérdida de personal y el cierre o debilitamiento de organismos públicos.

A través de una carta abierta, dirigida a Milei, a su jefe de Gabinete y a las autoridades del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, un grupo de científicos de distintas nacionalidades denunciaron que la situación se agravó desde un primer pronunciamiento que habían realizado en marzo de 2024, cuando 68 premios Nobel alertaron que la ciencia argentina se acercaba a un “peligroso precipicio”.

“Desgraciadamente, lejos de revertirse, aquellas preocupaciones se han profundizado, excediendo límites impensados incluso en aquel entonces”, afirmaron en su carta abierta.

Entre los firmantes figuran el Nobel de Medicina Paul Nurse, actual presidente de la Royal Society del Reino Unido; Harvey Alter, distinguido por el descubrimiento del virus de la hepatitis C; Steven Chu, exsecretario de Energía de Estados Unidos y Nobel de Física; Barry Marshall, reconocido por demostrar que la bacteria pylori causa la mayoría de las úlceras gástricas: y Victor Ambros, Nobel de Medicina en 2024.

Los firmantes denunciaron que la inversión pública en ciencia cayó al 0,14 % del PIB de Argentina y afirmaron que el sector pierde “casi 8 puestos de trabajo por día desde diciembre de 2023”.

Mencionaron también la disolución o reducción de organismos científicos y tecnológicos, el congelamiento de ingresos y salarios en distintas instituciones y la paralización de proyectos estratégicos.

El deterioro, advirtieron, no afecta solo a los investigadores, sino también a capacidades estratégicas del país, como el desarrollo satelital, nuclear y biotecnológico, y recordaron que Argentina integra el reducido grupo de naciones con tecnología propia en esas áreas.

“Se avizora la destrucción de un sistema que tardó muchos años en construirse, del cual se benefició la humanidad en su conjunto, y que requeriría muchos más años para ser reconstruido”, alertaron.

El nuevo pronunciamiento coincide con protestas en los últimos días de investigadores y becarios del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de otros organismos científicos, que denuncian casi 400 nuevos despidos, el congelamiento de programas y nuevos recortes presupuestarios.

Según un informe reciente del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI), los trabajadores del CONICET, del Sistema Nacional de Empleo Público y de las Universidades Nacionales acumulan pérdidas de entre el 22,2% y el 40,5% en sus salarios desde noviembre de 2023. EFE