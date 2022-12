Preocupación por la salud de Steven Tyler

Una noticia procedente de Estados Unidos sacudió al mundo de la música y generó preocupación. El pasado viernes, la mítica banda de rock Aerosmith debió suspender el show de este lunes 5 de diciembre en Las Vegas debido a un problema de salud del cantante Steven Tyler.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la banda surgida en 1970 comunicó: “Es una gran decepción que nos veamos obligados a cancelar el show de esta noche en Las Vegas debido a que Steven no se siente bien y no puede actuar”. Además, señalaron cuáles fueron las palabras que expresó el propio Steven Tyler: “‘Siguiendo el consejo de mi médico, me estoy tomando más tiempo para descansar… No hay ningún lugar en el que prefiramos estar que en el escenario rodeados de los mejores fanáticos del mundo'”.

Por otra parte, en el informe oficial aseguraron qué es lo que sucederá con las entradas que fueron vendidas para dicha fecha: “Los boletos comprados a través de ticketmaster.com serán reembolsados ​​automáticamente. Todos los demás reembolsos estarán disponibles en el punto de compra”.

Pese a que en el comunicado no se detalló qué es lo que le pasa a Steven Tyler, de 74 años de edad, lo cierto es que desde hace varios años le hace frente a su adicción a las drogas. De hecho, a principios de julio de 2022, el artista salió de un centro de rehabilitación luego de una recaída tras diez años de sobriedad.

En mayo de 2022, el músico Steven Tyler, cantante de la aclamada banda Aerosmith, dio inicio a un tratamiento de rehabilitación de drogas, que forzó al conjunto de hard rock a suspender su gira en Estados Unidos.

“Como muchos de ustedes saben, nuestro amado hermano Steven ha trabajado en su sobriedad por muchos años. Tras su operación de pie para prepararse para los escenarios y la necesidad de controlar el dolor en el proceso, tuvo una recaída e ingresó voluntariamente a un tratamiento para concentrarse en su salud y recuperación”, explicó la banda.

Asimismo, el conjunto había indicado que en septiembre del presente año volverían a las presentaciones. “Estamos devastados por los inconvenientes a tantos fans, especialmente los más leales que viajan largas distancias para vernos. Gracias por comprender y por su respaldo a Steven en este momento”, agregó la banda. (eldestape)

